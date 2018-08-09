Гривня не удержалась: курс доллара в Украине снова вырос

Сегодня, 16:06

Нацбанк установил официальную стоимость "зеленого" на 9 августа

Фото: 401kcalculator.org
Фото: 401kcalculator.org

На пятницу, 10 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

  

09.08 10.08 Изменение
1 доллар США 26,96 грн 27,11 грн + 0,15 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырастет на 15 копеек и поднимется выше психологической отметки в 27 грн/доллар. Сегодня, 9 августа, курс доллара в Украине упал ниже 27 грн. Снижение курса американской валюты продолжалось два дня, но теперь тенденция прервалась.

 

 

До этого курс доллара в Украине безостановочно рос с 31 июля и уже достиг максимальных с февраля-2018 значений. 

Ранее эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара осенью:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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Источник:

"Сегодня"

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