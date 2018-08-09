Гривня не удержалась: курс доллара в Украине снова вырос

На пятницу, 10 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

09.08 10.08 Изменение 1 доллар США 26,96 грн 27,11 грн + 0,15 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырастет на 15 копеек и поднимется выше психологической отметки в 27 грн/доллар. Сегодня, 9 августа, курс доллара в Украине упал ниже 27 грн. Снижение курса американской валюты продолжалось два дня, но теперь тенденция прервалась.