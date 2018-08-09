Гривня не удержалась: курс доллара в Украине снова вырос
Нацбанк установил официальную стоимость "зеленого" на 9 августа
На пятницу, 10 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:
|09.08
|10.08
|Изменение
|1 доллар США
|26,96 грн
|27,11 грн
|+ 0,15 грн
Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырастет на 15 копеек и поднимется выше психологической отметки в 27 грн/доллар. Сегодня, 9 августа, курс доллара в Украине упал ниже 27 грн. Снижение курса американской валюты продолжалось два дня, но теперь тенденция прервалась.
До этого курс доллара в Украине безостановочно рос с 31 июля и уже достиг максимальных с февраля-2018 значений.
Ранее эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара осенью:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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