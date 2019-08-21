Гривня окрепла: доллар и евро в Украине подешевели

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На сегодня, 21 августа, несмотря на то, что доллар поднялся в цене на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс основных иностранных валют:

1 доллар США – 25,13 грн;

1 евро – 27,84 грн;

10 российских рублей – 3,76 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился на пять копеек после роста на четыре копейки. При этом за неделю – с 14 по 21 августа – гривня по отношению к доллару укрепилась на две копейки. Как сообщал сайт "Сегодня", эксперты ожидают, что курс доллара останется стабильным на этой неделе.

Курс евро сегодня опустился на 11 копеек после роста на 10 копеек. Стоимость евровалюты падает все ниже психологической отметки в 28 гривен.

Стоимость 10 российских рублей снизилась на две копейки.

Во вторник, 20 августа, торги по доллару на межбанке стартовали с показателей 25,12-25,18 гривни за доллар. В ходе торгов на межбанке курс доллара то опускался, то вновь поднимался, и к закрытию рынка он подорожал на четыре копейки – до 25,16-25,18 гривни.

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Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020-м – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023-м – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году средний курс гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021-м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.

Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год - 28,2 грн за доллар, за 2021 год - 29,4 грн за доллар. Прогноз курса Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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