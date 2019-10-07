Гривня окрепла: эксперт НБУ назвал плюсы и минусы дешевого доллара в Украине

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Укрепление гривни, которое возобновилось 7 октября, оказывает противоречивое влияние на экономику. Падение курса доллара в Украине может иметь как позитивные, так и негативные последствия. Об этом рассказал главный эксперт Совета Национального банка Украины (НБУ) Виталий Шапран, передает "Минфин".

Среди плюсов подорожания гривни Шапран назвал снижение стоимости обслуживания госдолга, часть которого номинирована в долларах США и евро. Также ревальвация позитивно влияет на инфляционные ожидания населения и бизнеса.

"Население чувствует себя более комфортно при ревальвационном тренде. Доходы большинства привязаны к гривне, и ревальвация для многих – это расширение возможностей по покупке импорта, а это 90-95% автомобилей, бытовой техники, оргтехники и т.д.", – отмечает эксперт.

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Основной фундаментальный негатив от ревальвации, по словам эксперта, – это стимулирование импорта. И как следствие – рост отрицательного сальдо торгового баланса по итогам 2019 года выше запланированного объема – до 13-14 млрд долларов.

"При этом поведение иностранных инвесторов в 2020 году может быть непрогнозируемым. Нет гарантий, что мы не доживем до ситуации, когда приток капитала прекратится, а мы останемся один на один с изрядно возросшим дефицитом торгового баланса", - допускает Шапран.

Напомним, ранее эксперты объяснили сайту "Сегодня", что происходит на валютном рынке. Подробнее читайте в материале "МВФ "на паузе" и психология народа: что взвинтило доллар в Украине и как долго будет расти курс".

Также новости "Сегодня" рассказывали, чем необычное для начала осени укрепление гривни навредило украинской экономике:

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