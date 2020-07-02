Гривня ослабла за полгода: как изменился курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине с начала 2020 года вырос на 12,7%, то есть почти на три гривни. Так, 2020 год гривня встретила на отметке 23,69 грн, которая до сих пор остается рекордом года по крепости курса.

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"Несмотря на то что резких скачков доллара, подобных тому, что произошел в марте, больше не наблюдается, а гривня ревальвирует, достичь докризисных значений ей пока не удалось. И этим летом уже вряд ли удастся", – говорится в статье сайта "Сегодня" "Валюта не нужна: почему украинцы больше продают доллары, чем скупают".

При этом гривня, укрепившись за две первые недели июня с 26,87 до 26,6 грн/долл., за следующие два дня – с 14 по 16 июня – растратила практически все свои достижения, откатившись назад до 26,84 грн/долл. Затем, правда, ревальвация гривни продолжилась, но в итоге за первый летний месяц доллар потерял в цене всего 20 копеек, то есть гривня укрепилась меньше чем на 1%: с 26,87 до 26,7 грн/долл.

В тренде Без особой активности: что будет с госдолгом Украины до осени

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Напомним, ранее рыночные аналитики объясняли, как изменится курс доллара до осени.Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в нынешней курсовой ситуации можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

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