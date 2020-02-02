Гривня падает: экономист рассказал, из-за чего доллар идет вверх

Спрос на гривню от нерезидентов, вкладывающих деньги в ОВГЗ, оказался меньше ожидаемого

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Реклама

На первый рабочий день февраля 2020 Нацбанк установил курс доллара, который превысил психологическую отметку в 25 грн. В понедельник, 3 февраля, официальный курс доллара составит 25,03 грн. Это максимальное значение за последних три месяца. В предыдущий раз дороже 25 грн официальный доллар стоил в конце октября 2019, но продержался таким только несколько дней, после чего гривня вернула утраченные было позиции, об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Руководитель подразделения по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко объясняет довольно ощутимую девальвацию в январе стечением целого ряда обстоятельств.

"Основными факторами ослабления гривни в январе стали более высокая активность импортеров, по сравнению с экспортерами, и репатриация дивидендов украинскими дочерними компаниями за границу. Спрос на гривню от нерезидентов, которые инвестируют в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), оказался меньше ожидаемого, поскольку Минфин ограничивал предложение облигаций на своих аукционах. Кроме того, значительные суммы погашения ОВГЗ в январе позволили иностранцам перевложить полученные гривни в новые выпуски, минуя валютный рынок. Также в январе экспортеры получили крупные суммы возмещения НДС из госбюджета, что снизило их спрос на гривню на валютном рынке", – говорит эксперт.

Ранее сообщалось, что гривню будет лихорадить: эксперты озвучили курс доллара на февраль.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Нетипичный курс: насколько подорожает доллар в феврале".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама