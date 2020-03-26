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Гривня падает: в Украине резко выросли курсы доллара и евро

26 марта, 16:14

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость иностранной валюты на 27 марта

На пятницу, 27 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

26.0327.03Изменение
1 доллар США27,96 грн28,14 грн+ 0,18

Таким образом, по сравнению со значениями 26 марта курс доллара повысился еще на 18 копеек после роста на 19 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость "зеленого" вновь поднялась ниже психологической отметки в 28 гривен. До марта-2020 доллар не стоил так дорого с января-2019. При этом за неделю – с 20 по 27 марта – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 34 копейки.

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Курс евро на 27 марта повысился с 30,28 до 30,86 гривни, начав приближаться к отметке в 31 гривню за евро.

В тренде
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Напомним, ранее эксперты рассказали новостям "Сегодня", почему растет курс доллара и чего в ближайшее время ждать украинцам:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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