Доллар в Украине рекордно упал: эксперты озвучили причины

К укреплению гривни привел ряд факторов, объяснили специалисты

Фото: пресс-центр НБУ

На сегодня, 4 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на уровне 26,04 грн. Это минимальное значение курса доллара с начала апреля 2018 года, то есть "зеленый" в Украине побил рекорд дешевизны за год и три месяца. Курс вблизи 26,05-26,1 грн/долл. также фиксировался в июне-июле 2018 года, однако до значения 26,04 и ниже стоимость американской валюты тогда не опускалась.

Как объяснили сайту "Сегодня" эксперты, сложившаяся ситуация – результат действия ряда факторов.

"Сейчас очень хорошая конъюнктура на мировых рынках. За последний год, если мы посмотрим, продукты украинского экспорта существенно выросли в цене. К примеру, руда почти вдвое выросла", – говорит специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

"Экспортеры не ожидают быстрой девальвации, поэтому они не придерживают валюту, а завозят в Украину", – добавляет президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило.

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Другой фактор – рекордный интерес иностранцев к долговым ценным бумагам (ОВГЗ), номинированным в гривне.

"В случае, если инвесторы почувствуют: ситуация меняется, и они не получат ожидаемого дохода, они могут быстро скинуть [ОВГЗ] и оказать шоковый удар по рынку", – комментирует Жалило.

К тому же, по его мнению, играет роль и предвыборная кампания.

"Я так думаю, что в контексте выборной компании происходит "вбрасывание" на рынок определенной валютной массы, валютных сбережений, которые накапливались для финансирования этой кампании. Сейчас они конвертируются в гривню", – говорит эксперт.

Однако уже через месяц тенденция может развернуться в противоположную сторону, поскольку начнется период послевыборной неопределенности. В связи с этим возможно повышение спроса на иностранную валюту, если какой-то капитал захочет покинуть страну, говорит Жалило.

"Нужно ожидать риска того, что во второй половине года будут тренды к девальвации <…> Не исключаю, что на конец года выйдем на прогнозированный показатель до 30 грн за долл., который закладывали в госбюджет", – резюмирует он.

Хотя есть также основания полагать, что гривня на конец года не просядет до такого уровня, учитывая совокупность всех благоприятных факторов, говорит Фурса.

К слову, и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли, что "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности". Согласно бюджету на 2019 год, среднегодовой курс гривни ожидается на уровне 30,5 грн/долл.

Ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара в июле.

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