Гривня под угрозой: аналитики объяснили, каким будет курс доллара в августе

Курс продажи безналичного доллара в Украине в июле вырос на 2,3%, до 26,97 грн/долл., наличного – на 2,7%, до 27 грн/долл. Такие данные сайту "Сегодня" предоставили аналитики ГК Forex Club.

Как пояснили эксперты, гривня ослабла из-за высокого спроса на иностранную валюту – как со стороны населения, так и со стороны нерезидентов. Предложение валюты, наоборот, было низким – из-за погашения экспортерам НДС и снижения цен на экспортные товары.

Курс гривни в августе, по прогнозам аналитиков, будет колебаться в диапазоне 26,9 – 28,2 грн. Средний курс продажи наличного евро в августе может колебаться в диапазоне 30,5 – 32,5 грн.

Эксперты подчеркивают, что кроме оттока "горячего" капитала нерезидентов, на гривню негативно влияют высокие выплаты по госдолгу – средства на эти нужды тратятся из золотовалютных резервов Украины, а не за счет более дешевых новых кредитов.

"В ожидании осенней девальвации, выход нерезидентов продолжится, повышение учетной ставки НБУ уже не сдерживает их", – отмечают аналитики.

Негатива добавляет неопределенность в отношении дальнейшего сотрудничества с МВФ. Также на внешнем падают цены на экспортные товары. Кроме того, Украине предстоит закупка газа и угля на отопительный сезон.

"В августе увеличивается внутренний спрос на валюту на фоне девальвационных опасений со стороны населения. На этот спрос накладывается закупка энергоресурсов, довольно дорогих в текущем году из-за роста цен на нефть, а также рост продовольственного импорта перед новым сезоном. Спрос подпитывают банки, которые имея достаточную гривневую ликвидность, могут увеличить свою валютную позицию до 5%", – отмечает старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Специалист не отрицает, что ослабление курса гривни может стать механизмом для повышения бюджетных поступлений от внешнеэкономической деятельности.

"При заложенном в бюджет среднем курсе 29,3 грн за доллар, фактический средний курс составил 26,7 грн за доллар, что привело к дефициту бюджета 10 млрд грн", – подчеркивает Шевчишин.