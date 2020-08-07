Гривня ползет вверх: НБУ обновил курс доллара и евро

На понедельник, 10 августа, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

07.08 10.08 Изменение 1 доллар США 27,68 грн 27,65 грн - 0,03

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Таким образом, по сравнению со значениями 7 августа курс доллара снизился еще на три копейки после падения на две копейки в предыдущий банковский день. В целом "зеленый" находится на максимальных с начала апреля уровнях. За неделю – с 3 по 10 августа – национальная валюта окрепла по отношению к американской на три копейки.

Курс евро на 10 августа снизился на 11 копеек, с 32,80 до 32,69 гривни. Впрочем, евровалюта все еще находится на рекордном с января 2019 года уровне.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему в Украине взлетел курс доллара и что будет дальше. А о том, что планирует делать новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, узнавайте из видео:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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