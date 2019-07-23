Гривня попала в мировой валютный ТОП: в Goldman Sachs объяснили, ждать ли девальвации

Аналитики банка отметили значительное снижение курса доллара в Украине

Фото: пресс-центр НБУ

В 2019 году гривня подорожала против доллара на 7%, войдя в число самых укрепляющихся мировых валют. Во втором полугодии сезонные факторы обычно провоцируют ослабление украинской валюты, однако в этот раз традиция может нарушиться. К такому выводу пришли аналитики Goldman Sachs, передает ProFinance.

По их прогнозу, осенний рост спроса на валюту со стороны украинских компаний будет компенсирован притоком иностранного капитала в украинские облигации, предлагающие одну из наиболее высоких в мире реальных доходностей.

"В прошлые годы динамика курса гривни демонстрировала четкую сезонность: он рос в первом полугодии и снижался во втором, – отмечает аналитик Goldman Sachs Эндрю Матени. – В этом году подобный сценарий выглядит менее вероятным, учитывая возросшую активность иностранных инвесторов на валютном рынке страны".

По прогнозу банка, курс гривни останется стабильным и после постепенной отмены валютных ограничений НБУ. Впрочем, монетарная политика Нацбанка остается жесткой – учетная ставка сохраняется на уровне 17%.

"Инвесторам такой подход нравится, и они все активнее покупают украинский суверенный долг. Сделки с номинированными в гривне бондами могут проводиться через Clearstream, а их дюрация достигает семи лет. В настоящий момент доля иностранцев на этом рынке составляет 8.5% (+1% г/г)", – отмечает издание.

Впрочем, как отмечают аналитики украинского Telegram-канала Finstop, риск девальвации гривни остается. Ведь если иностранцы начнут массово избавляться от украинских облигаций, курс пойдет вверх.

"Иностранные спекулянты скупают суверенный долг Украины, потому что правительство продает облигации за бешеные проценты и финансирует дефицит бюджета. <...> А чтобы иностранцу купить наших ОВГЗ, нужно завести в Украину валюту и обменять на гривню. Соответственно от наполнения рынка "лишними" долларами – гривня укрепляется. Страшно подумать, что будет в момент выхода иностранцев из наших ОВГЗ. Хотя американцы не прогнозируют девальвации, но может и они прикупили наших высокодоходных облигаций?" - отмечает автор канала, опытный участник финансового рынка Украины.

Напомним, ранее глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий объяснял, что сезонный фактор и двойные выборы в Украине не оказали влияния на валютный рынок, а курс доллара к гривне снизился из-за повышения предложения инвалюты.

Новости "Сегодня" ранее также узнали, почему доллар в начале июля резко дешевел.

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