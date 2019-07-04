Гривня резко окрепла: курс доллара в Украине побил годовой рекорд

Национальный банк обновил официальную стоимость украинской валюты

Фото: 401kcalculator.org.

После падения курса доллара на межбанке Национальный банк Украины (НБУ) на сегодня, 4 июля, установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,04 грн;

1 евро – 29,41 грн;

10 российских рублей – 4,1 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара опустился на 14 копеек после снижения на три копейки днем ранее. При этом за неделю – с 27 июня – официальный курс доллара опустился на 13 копеек.

Это минимальное значение курса доллара с начала апреля 2018 года, то есть "зеленый" в Украине побил рекорд дешевизны за год и три месяца. Курс вблизи 26,05-26,1 грн/долл. также фиксировался в июне-июле 2018 года, однако до значения 26,04 и ниже стоимость американской валюты тогда не опускалась.

Курс евро сегодня упал на 17 копеек после снижения на 16 днем ранее. Евровалюта опускается все ниже психологической отметки в 30 гривен.

Стоимость 10 российских рублей опустилась на четыре копейки.

Во вторник, 2 июля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины снизился на копейку в покупке и продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,17/26,19 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 29,57/29,58 грн, снизившись на 11 копеек в покупке и на 12 – в продаже. Сегодняшние торги еще не начались.

Ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара в июле.

Кроме того, новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер в обменниках – в сюжете наших журналистов:





Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году среднего курса гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021- м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.

Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год — 28,2 грн за доллар, за 2021 год - 29,4 грн за доллар. Прогноз по курсу Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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