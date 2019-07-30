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Гривня рвется вверх: доллар в Украине стал еще дешевле

Сегодня, 16:33

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 31 июля; за неделю гривня укрепилась на 54 копейки

Фото: 401kcalculator.org

Фото: 401kcalculator.org

Гривня рвется вверх: доллар в Украине стал еще дешевле https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80 Финансы НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 31 июля; за неделю гривня укрепилась на 54 копейки

На среду, 31 июля, после продолжения падения курса доллара на межбанке Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:

30.0731.07Изменение
1 доллар США25,25 грн25,09 грн- 0,16

Таким образом, по сравнению со значениями 30 июля курс доллара упал еще 16 копеек после снижения на 19 копеек днем ранее. Так низко курс доллара не опускался с января 2016 года, то есть курс держится на уровне антирекордов за 3,5 года. Впервые за это время стоимость американской валюты приближается к психологической отметке в 25 гривен.

За неделю с 24 по 31 июля доллар упал в цене на 54 копейки. К слову, ранее аналитики рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара через неделю.

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В тренде
Гривня рвется вверх: доллар в Украине стал еще дешевле
Фото: 401kcalculator.org

Кроме того, новости "Сегодня" выяснили, почему укрепилась гривня и как долго украинцы будут радоваться дешевому доллару. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Читайте также: "Реальный сценарий": что будет с экономикой, если курс доллара вернется к 30 гривням

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Источник: Сегодня

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