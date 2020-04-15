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Гривня сдает позиции: озвучен прогноз курса доллара в Украине

15 апреля, 11:47

Ксения Капустинская

Финансовый аналитик объяснил, почему украинская валюта начала терять в цене

Доллар после роста в официальных курсах НБУ на межбанковском валютном рынке Украины 15 апреля торгуется на отметке 27,28 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Эксперт объясняет рост курса доллара повышением спроса на иностранную валюту со стороны населения, импортеров и нерезидентов.

"Вероятно, в ближайшей перспективе гривнz продолжит падать на фоне возросшего спроса. Ближайшая цель – 27,5 гривни за доллар. <...> Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что стране удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, карантинные мероприятия продолжают угнетать деловую активность и бюджетные поступления", – прогнозирует Шевчишин.

Он также напомнил, что Международный валютный фонд (МВФ) значительно ухудшил прогноз экономики Украины на 2020 год. По мнению экспертов фонда, ВВП страны снизится на 7,7% и Украина войдет в 15 стран с самым глубоким падением экономики из-за коронавируса. Но уже в 2021 году МВФ прогнозирует рост экономики Украины на уровне 3,6%, что на 0,2 процентного пункта больше, чем аналитики фонда ожидали в октябре-2019.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что предельный запас прочности украинской экономики в условиях пандемии и карантина не превышает шести месяцев, а для некоторых предприятий и отраслей исчисляется неделями. Однако, возможно, сельское хозяйство поможет сгладить последствия мирового кризиса для Украины. Также мы разбирались, сколько еще протянут украинцы без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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