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Гривня слабеет: курс доллара подскочил на межбанке

27 августа, 12:07

Безналичная американская валюта выросла в цене за первые часы торгов

/ Фото: НБУ

После длительных выходных по случаю Дня Независимости Украины доллар открыл банковскую неделю стремительным скачком курса на межбанковском валютном рынке. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Сегодня, 27 августа, американская валюта на межбанковском валютном рынке отрыла торги с ценой 25,09-25,22 гривни. За несколько часов на рынке "зеленый" подскочил в цене на 6 копеек и к 12:00 торговался по 25,15-25,17 гривни за доллар.

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По информации источников портала, евро вырос в цене на 11 копеек с 27,84-27,99 гривен до 27,95-27,97 гривен. Российский рубль, наоборот, упал с 0,3796-0,3817 гривен до 0,3790-0,3795 гривни.

Напомним, в пятницу, 23 августа доллар закрыл торги на межбанковском рынке повышением курса. За сутки торгов на межбанке американская валюта поднялась на 5-13 копеек и к закрытию банковской недели торговалась по 25,09-25,12 гривни.

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Кроме того, аналитик рассказал сайту "Сегодня", какого курса доллара ждать украинцам через неделю. Эксперт полагает, что "зеленый" нащупал временное равновесие.

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О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источники: Сегодня , IBC.UA

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