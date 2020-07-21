Гривня слабеет: Нацбанк обновил курс доллара и евро

На среду, 22 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

21.07 22.07 Изменение 1 доллар США 27,60 грн 27,67 грн + 0,07

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Таким образом, по сравнению со значениями 21 июля курс доллара повысился на семь копеек после роста на 24 копеек в предыдущий банковский день. При этом "зеленый" находится на максимальном с начала апреля уровне. За неделю – с 15 по 22 июля – национальная валюта ослабла по отношению к американской уже на 53 копейки.

Курс евро на 22 июля тоже снова повышен – на восемь копеек, с 31,59 до 31,67 гривни. В целом евровалюта подорожала до рекорда с февраля 2019 года, то есть почти за полтора года.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, ожидать ли сильного обвала гривни.

А о том, что планирует делать новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, узнавайте из видео:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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