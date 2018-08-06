Гривня слабеет: озвучен прогноз курса доллара на неделю

На минувшей неделе курс доллара к гривне уверенно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,9%. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара вырос с 26,76 грн до 27,09 грн, или на 1,2%. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,67/26,97 до 27,12/27,49. Таким, образом, покупка выросла на 1,7%, а продажа – на 1,9%.

"Судя по динамике рынка в первой половине понедельника, на межбанке уже намечается стабилизация курса гривни, а наличный рынок, прежде всего, покупатели валюты, напротив, демонстрируют определенную (а, вероятно, и запоздалую) нервозность", – считает аналитик.

При этом Иосуб ожидает на начавшейся неделе продолжения роста курса доллара.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,3/27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/28 грн. В то же время сценарий дальнейшей коррекции доллара обратно к 27 грн видится все еще достаточно вероятным", – уверен эксперт.

Специалисты Atlant Finance, в то же время, прогнозируют, что в ближайшие дни безналичный курс доллара будет торговаться в пределах 27,4 грн/долл., а наличный – 27,5 грн/долл.

Как ранее отмечали эксперты, в осенние месяцы из-за роста курса доллара украинцев может ожидать очередное подорожание продуктов питания. Специалисты не исключают дальнейшей девальвации гривни.