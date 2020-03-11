Гривня слабеет: озвучен прогноз курса доллара в Украине

"Зеленый" уже достиг максимумов с лета 2019 года, но это еще не конец

Курс доллара в Украине превысил психологическую отметку в 25 гривен и продолжит повышаться. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал руководитель EXANTE Украина Владимир Позний.

"На этом уровне пара [гривня/доллар] торговалась в августе прошлого года. На гривню сейчас давят не только волатильность на финансовых рынках, которая влечет подтачивает интерес к "доходным" активам, но и перестановки в правительстве, ставя под вопрос новый транш от МВФ. Несмотря на коррекционный откат рынков, гривня может продолжить снижение вплоть до уровней вблизи 26 – предыдущей области консолидации", – сказал Позний.

Напомним, два других эксперта – Олег Пендзин и Андрей Шевчишин – также говорят о долгосрочном тренде на ослабление гривни. Поэтому, по их мнению, стоит постепенно переводить гривневые сбережения в валюту. А подробнее о том, что происходит с курсом доллара в Украине прямо сейчас, читайте в материале "Пружина слишком долго была натянута: курс доллара может резко прыгнуть".

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А о том, каков курс гривни в "рыбьих хвостах", узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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