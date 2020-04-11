Спекулянты выдохлись: что происходит с долларом и стоит ли запасаться валютой

Эксперты говорят, что курс всю неделю снова будет то расти, то падать

На уходящей неделе наличная гривня то и дело преподносила сюрпризы: на выходных дешевела, в середине недели дорожала, а к пятнице вновь подешевела. Но в целом прогнозы аналитиков на укрепление гривни сбылись, хотя девальвационные риски сохраняются.

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко – разъяснили причины такого поведения гривни и оценили возможные тренды на следующую неделю.

Что произошло с курсом за неделю

После выходных, когда средний курс остановился на 27,64 грн/доллар в продаже и 27,19 в покупке, с понедельника началось укрепление гривни. Оно превысило 40 копеек (во вторник было 27,23 грн/доллар в продаже, а в покупке вообще ниже 27 гривен (26,74). При этом спред (разница между курсами продажи и покупки) устойчиво держался около 45 копеек, то есть банкиры не понимали, чего ждать от завтрашнего дня – то ли лучше скупать валюту, то ли продавать, пока не подешевела. К пятнице спред даже чуть расширился за счет снижения цены покупки, мол, пока валюта банкам не очень нужна.

Хотя, несмотря на заверения Нацбанка, что наличной валюты завезено достаточно, купить ее было непросто. Многие отделения даже крупных банков оказались закрыты, а в открытых отделениях долларов в продаже не было даже по достаточно высокому курсу 27,7-27,8 грн/доллар. Вместо них предлагали евро, причем мелкими купюрами: от 5 до 50 гривен. Но по курсу 29,90 и выше.

Официальный курс доллара от НБУ почти всю неделю находился ближе к курсу продажи, а иногда совпадал с ним почти до копейки. На понедельник Нацбанк установил официальный курс 27,20 грн/доллар.

Главные причины изменений

Эксперты по-разному оценивают причины волатильности (переменчивости) курса на минувшей неделе.

Так, Олег Пендзин уверен, что главная причина такого поведения гривни в политике.

"Напомню: после того, как Верховная Рада приняла в первом чтении закон, который от нас хочет Международный валютный фонд для разблокирования программы сотрудничества с ним – о запрете ренационализации банков (возврата их бывшим собственникам) – это остановило отток нерезидентов, которые инвестировали в украинские гривневые ОВГЗ порядка 100 млрд грн, – разъяснил Олег Пендзин. – Ожидалось, что закон будет быстро принят и во втором чтении, без этого мы транша МВФ не получим. Но когда выяснилось, что к закону депутаты подали более 16 тысяч (!) правок, большинство из которых – спам, но по регламенту должны быть рассмотрены, стало понятно: окончательное принятие закона откладывается. Нерезиденты снова начали продавать наши ОВГЗ, покупать валюту, тем самым ослабляя гривню. Интервенции Нацбанка на валютном рынке сдержали серьезное падение курса, но давление на него остается, пока не выяснится, когда же примут закон".

Александр Охрименко, наоборот, считает, что политический фактор на минувшей неделе слабо влиял на изменение курса.

"Больше влиял ситуативный рост и снижение спроса на покупку наличной валюты. К концу недели валютные спекулянты, подпитывающие наличный рынок, выдохлись, что и привело к небольшому росту спроса и повышению курса. Но в итоге гривня оказалась крепче, чем неделю назад", – оценил ситуацию Охрименко.

Примерно так же объясняет ситуацию с курсом и Андрей Шевчишин. По его оценке, курс на минувшей неделе зависел от спроса и предложения на межбанке. И укрепление гривни в середине недели объясняется именно предложениями к продаже крупных партий валюты в несколько десятков миллионов долларов.

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"Вроде бы это небольшие объемы, но при низкой активности бизнеса из-за карантина сразу существенно двигает курс вверх или вниз", – резюмировал Шевчишин.

Чего ожидать на будущей неделе

Олег Пендзин прогнозирует, что на следующей неделе гривня вновь будет слабеть, приближаясь к 28 грн/доллар. Насколько упадет ее курс, будет зависеть от того, как быстро депутаты приступят к рассмотрению правок к закону о запрете ренационализации банков и от того, сколько валюты продаст из резервов регулятор, дабы сдержать падение гривни.

Охрименко также допускает, что курс может опуститься до 28 гривен за доллар.

"Но это будут ситуативные изменения, – уверен Охрименко. – В целом повторится тренд уходящей недели, когда курс будет "ходить" вверх-вниз в коридоре 27-28 грн/доллар".

Андрей Шевчишин также говорит, что на следующей неделе курс будет меняться разнонаправлено, также в пределах 27-28 гривен за доллар.

"Во-первых, ждем заседания Верховной Рады и ее решения, как быстро будут рассмотрены спам-правки к закону о запрете реационализации банков, – оценивает тренды курса Шевчишин. – Затяжка времени будет давить на курс гривни, в том числе и на наличный, но его должно уравновесить и даже перевесить повышенное предложение валюты со стороны населения перед Пасхальными праздниками: католическая Пасха выпала в этом году на 12 апреля, православная Пасха – на 19 апреля. Прежде всего будут расставаться с заработанной валютой трудовые мигранты. А вот спрос на валюту перед праздниками сократится. Но как только курс упадет до 27,1-27,2 грн/доллар и ниже – сразу появятся покупатели".

Продавать или покупать валюту

Все эксперты говорят, что на следующей неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту как средство накопления. Но делать это надо на спаде курса.

"Но это должны быть действительно "лишние" деньги, которые пока полежат, а не окажутся завтра-послезавтра обменянными с убытком на гривни и потраченными на текущие расходы. Заработать на скачках курса пока не получится", – уточнил Андрей Шевчишин.

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