Гривня снова "надавила" на доллар: опубликован свежий курс

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

Фото: AFP

Гривня снова "надавила" на доллар: опубликован свежий курс //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0b7/5e7/5c80b75e7c259.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0b7/5e7/5c80b75e7c259.jpg 2019-03-12T08:41:00+02:00 Финансы Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

На сегодня, 12 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,31 грн;

1 евро – 29,59 грн;

10 российских рублей – 3,98 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара снизился еще на восемь копеек. Доллар опускается все ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 5 марта – "зеленый" потерял в цене 52 копейки. Так низко доллар не падал с середины июля 2018 года, и эксперты уже объяснили "Сегодня", почему доллар в Украине ушел в пике и когда курс остановит падение.

Курс евро, в свою очередь, упал еще на 15 копеек. Евровалюта держится значительно ниже психологической отметки в 30 гривен, которую преодолела впервые с августа 2017 года. Теперь курс опустился до отметок начала июля-2017, то есть минимума за 21 месяц. Ранее эксперты также объяснили "Сегодня", что произошло с курсом евро и чего ждать в будущем.

Стоимость 10 российских рублей снизилась на две копейки, впервые с начала 2019 года опустившись ниже четырех гривен.

В понедельник, 11 марта, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на две копейки в покупке и на три – в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,34/26,36 грн (покупка/продажа). Стоимость евро практически не изменилась и установилась на отметках 29,60/29,62 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 указано, что расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что в 2019-м гривня девальвирует на 5,89% – до 28,66 грн/долл., а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,93 грн/долл.

В то же время, Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

А согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, на конец 2019 года курс составит 29,4 грн/долл. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. к концу 2021 года.

Ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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