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Гривня снова укрепилась к доллару

Сегодня, 18:44

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 27 февраля; за неделю гривня укрепилась на 19 копеек

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Гривня снова укрепилась к доллару //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d3d/e86/5c5d3de86723f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d3d/e86/5c5d3de86723f.jpg Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 27 февраля; за неделю гривня укрепилась на 19 копеек

На среду, 27 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

26.0227.02Изменение
1 доллар США26,99 грн

26,98 грн

- 0,01 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 26 февраля, курс доллара понизился на копейку после падения на три. При этом доллар держится чуть ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 20 февраля – доллар потерял в цене 19 копеек. Эксперты прогнозируют, что на текущей неделе доллар будет дешеветь.

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Напомним, ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, НБУ, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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