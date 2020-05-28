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Гривня снова укрепляется: НБУ обновил курс валют

28 мая, 16:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 29 мая

На пятницу, 29 мая, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

28.0529.05Изменение
1 доллар США27,00 грн26,91 грн- 0,09

Таким образом, по сравнению со значениями 28 мая курс доллара упал на 9 копеек после роста на 10 копеек в предыдущий банковский день. То есть "зеленый" только день продержался на уровне психологической отметки в 27 гривен, которой не достигал с 29 апреля, то есть почти месяц. За неделю – с 22 по 29 мая – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 14 копеек.

Курс евро на 27 мая при этом снизился на 10 копеек – с 29,72 до 29,62 гривни.

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Напомним, ранее рыночные аналитики рассказывали, какие факторы влияют на курс валют в Украине и как заработать на его скачках. Кроме того, эксперты отметили, что доллар может заметно подорожать, если в 2020 году все же откроется туристический сезон. Тогда можно ожидать значительного спроса на валюту и даже ее дефицита. А о том, можно ли уже планировать поездки в популярную среди украинцев Италию, узнавайте из интервью с послом Украины в Италии Евгением Перелыгиным:

Посол Украины в Италии Видео: Сегодня
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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