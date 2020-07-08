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Гривня стала крепче: доллар просел ниже психологической черты

8 июля, 08:42

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На среду, 8 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 26,93 грн;
1 евро – 30,41 грн;
10 российских рублей – 3,76 грн.

Таким образом, по сравнению со значениями 7 июля курс доллара упал на 20 копеек после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. Но за неделю – с 1 по 8 июля – национальная валюта все же ослабла по отношению к американской на 25 копеек.

Курс доллара опустился ниже психологической отметки в 27 гривен впервые с 2 июля, то есть после заявления об отставке главы НБУ Якова Смолия.

Курс евро при этом упал на 31 копейку после роста на 21 копейку в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей опустилась на две копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Во вторник, 7 июля, доллар на межбанке не изменился в покупке и подешевел на копейку в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 26,92/26,94 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на 11 копеек в покупке и на 12 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,38/30,4 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему украинцы больше продают доллары, чем скупают.

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А о том, почему глава НБУ подал в отставку и как это может отразиться на ситуации в стране, узнавайте из сюжета "Сегодня":

    Как сообщалось, изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

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    • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
    • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
    • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

    Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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    доллар валюта курс курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

    Источник: Сегодня

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