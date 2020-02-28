Гривня стала сильнее: Маркарова рассказала, чего ждать от курса доллара в Украине

Украинская гривня, которая рекордно укрепилась к доллару в 2019 году, продолжит рост и в 2020-м. Такие ожидания озвучила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью FinClub.

"Сейчас курс сильнее того, который был учтен в бюджете, и мы видим тренд на дальнейшее укрепление. А макроэкономические модели показывают, что чем больше валюты будет заходить в страну, тем больше будет развиваться экономика. Это тоже окажет влияние на усиление валюты", – считает Маркарова.

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Также она напомнила, что Минэкономразвития сейчас работает над обновлением макропрогноза на 2020 год и предоставит его для утверждения Министерству финансов. В результате курс гривни, заложенный в бюджете на 2020 год, может быть скорректирован. Сейчас в бюджет заложен курс 27 гривен за доллар.

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"Макропрогноз на 2021-2023 годы должен быть представлен до 2 марта в рамках бюджетной резолюции на следующие три года и подготовки бюджета следующего года", – объяснила Маркарова.

Напомним, за 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. МВФ при этом ожидает, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл.

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