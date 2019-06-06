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Гривня удержалась: доллар в Украине снова подешвел

6 июня, 16:35

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 7 июня

Фото: Flickr

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 7 июня, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

06.0607.06Изменение
1 доллар США26,93 грн26,8 грн- 0,13 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 6 июня, курс доллара упал еще на 13 копеек после снижения на 28. За неделю – с 31 мая – официальный курс доллара понизился на семь копеек. Ранее на этой неделе курс доллара побил рекорд за два месяца, поднявшись выше 27 гривен.

Ранее эксперты спрогнозировали, чего ждать украинцам от доллара в июне. При этом специалисты отмечают важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины. 

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Тег доллар, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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