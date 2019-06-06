Гривня удержалась: доллар в Украине снова подешвел

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 7 июня

Фото: Flickr

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 7 июня, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

06.06 07.06 Изменение 1 доллар США 26,93 грн 26,8 грн - 0,13 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 6 июня, курс доллара упал еще на 13 копеек после снижения на 28. За неделю – с 31 мая – официальный курс доллара понизился на семь копеек. Ранее на этой неделе курс доллара побил рекорд за два месяца, поднявшись выше 27 гривен.

Ранее эксперты спрогнозировали, чего ждать украинцам от доллара в июне. При этом специалисты отмечают важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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