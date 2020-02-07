Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

Гривня удержалась: в Украине резко подешевели доллар и евро

7 февраля, 08:28

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

/ Фото: Сегодня

На пятницу, 7 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,58 грн;
1 евро – 27,04 грн;
10 российских рублей – 3,89 грн.

Так, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара упал сразу на 22 копейки после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. Официальный курс опустился еще ниже психологической отметки в 25 гривен. За неделю, с 31 января, гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 34 копейки.

Курс евро сегодня упал на 28 копеек после снижения на 14 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей сегодня опустилась на семь копеек. Гривня в целом уже компенсировала падение первой недели февраля и вернулась к показателям конца января-2020.

Реклама

Читайте также: Проверка на прочность: чего ждать от курса доллара в феврале

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В четверг, 6 февраля, доллар упал на девять копеек в покупке и на 10 – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,57/24,59 грн (покупка/продажа). Евровалюта понизилась в цене на 12 копеек в покупке и на 14 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 27,01/27,03 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

В тренде
Гривня удержалась: в Украине резко подешевели доллар и евро

Ранее новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

    Прогнозы курса доллара

    В госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

    В прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

    • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
    • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
    • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

    Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

    Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

    Реклама

    доллар НБУ курс гривня курс гривни курс доллара курс НБУ

    Источник: Сегодня

    Реклама

    Новости партнеров

    Загрузка...

    Популярные статьи

    Доллар взлетает: эксперт объяснил, что будет с курсом
    Доллар взлетает: эксперт объяснил, что будет с курсомФинансы
    Доллар взлетает все выше: в Украине обновился курс
    Доллар взлетает все выше: в Украине обновился курсФинансы
    Нетипичный курс: насколько подорожает доллар в феврале
    Нетипичный курс: насколько подорожает доллар в февралеФинансы
    Гривня падает: экономист рассказал, из-за чего доллар идет вверх
    Гривня падает: экономист рассказал, из-за чего доллар идет вверхФинансы
    Украинцам подсовывают фальшивые гривни: как распознать подделку
    Украинцам подсовывают фальшивые гривни: как распознать подделкуФинансы
    Гривню будет лихорадить: эксперты озвучили курс доллара на февраль
    Гривню будет лихорадить: эксперты озвучили курс доллара на февральФинансы

    Новости партнеров

    Загрузка...
    загрузка...