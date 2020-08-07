Гривня укрепилась: доллар и евро в Украине стали дешевле

На пятницу, 7 августа, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,68 грн;

1 евро – 32,80 грн;

10 российских рублей – 3,77 грн.

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Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился еще на две копейки падения на 12 копеек в предыдущий банковский день. В целом "зеленый" находится на максимальных с начала апреля уровнях. За неделю – с 31 июля по 7 августа – национальная валюта окрепла по отношению к американской на копейку.

Курс евро упал на 10 копеек после роста на 18 копеек в предыдущий банковский день. Впрочем, в целом евровалюта находится на рекордном с января 2019 года уровне. Стоимость 10 российских рублей 7 августа снизилась на три копейки.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В четверг, 6 августа, доллар на межбанке повысился на две копейки в покупке и в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,67/27,69 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на семь копеек в покупке и на шесть – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,82/31,83 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему в Украине взлетел курс доллара и что будет дальше. А о планах нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко узнавайте из видео:

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Как сообщалось, изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни по состоянию на конец года.

Международный валютный фонд (МВФ) в своем последнем обзоре для Украины не представил расчетный курс доллара. Это может быть связано с тем, что коронакризис усложнил составление среднесрочных прогнозов.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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