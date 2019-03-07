Гривня укрепилась к 8 Марта: НБУ обнародовал курс доллара на длинные выходные
Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 11 марта; за неделю гривня укрепилась на 47 копеек
Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 11 марта, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|07.03
|11.03
|Изменение
|1 доллар США
|26,48 грн
26,39 грн
|- 0,09 грн
Этим курсом обменники будут пользоваться как ориентиром и в течение длинных выходных по случаю 8 Марта. Таким образом, по сравнению со значениями 7 марта, курс доллара снизился еще на девять копеек после резкого падения на 28. Доллар опускается все ниже психологической отметки в 27 гривен.
За неделю – с 4 марта – "зеленый" потерял в цене 47 копеек. Так низко доллар не падал с середины июля 2018 года. Эксперты уже объяснили "Сегодня", почему доллар в Украине ушел в пике и когда курс остановит падение.
Напомним, ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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