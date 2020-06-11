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Гривня укрепилась: НБУ обновил курсы доллара и евро

11 июня, 16:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 12 июня

На пятницу, 12 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

11.0612.06Изменение
1 доллар США26,64 грн26,60 грн- 0,04

Таким образом, по сравнению со значениями 11 июня курс доллара снизился на четыре копейки после того, как почти не изменился в предыдущий банковский день. Однако за неделю – с 5 по 12 июня – национальная валюта укрепилась по отношению к американской на 10 копеек.

При этом курс евро на 12 июня упал на 12 копеек – с 30,29 до 30,17 гривни.

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Напомним, ранее рыночные аналитики объяснили, что будет с курсом доллара после получения Украиной транша МВФ.

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Также новости "Сегодня" рассказывали, как в "Укрпочте" предлагают менять валюту и открывать депозиты, а также почему НБУ против превращения почты в банк. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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