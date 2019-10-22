Гривня укрепилась: в Украине официально подешевел доллар

На среду, 23 октября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:
|22.10
|23.10
|Изменение
|1 доллар США
|24,98 грн
|24,84 грн
|- 0,14
Таким образом, по сравнению со значениями 22 октября курс доллара опустился на 14 копеек после снижения на пять копеек днем ранее. Ранее на этой неделе курс поднимался выше психологической отметки в 25 гривен. За неделю – с 16 по 23 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на пять копеек.
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Напомним, ранее МВФ резко улучшил прогноз курса гривни на ближайшие пять лет. Когда украинцам ждать доллар по 30 гривен, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":
За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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