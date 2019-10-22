Гривня укрепилась: в Украине официально подешевел доллар

/ Фото: AFP

На среду, 23 октября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

22.10 23.10 Изменение 1 доллар США 24,98 грн 24,84 грн - 0,14

Таким образом, по сравнению со значениями 22 октября курс доллара опустился на 14 копеек после снижения на пять копеек днем ранее. Ранее на этой неделе курс поднимался выше психологической отметки в 25 гривен. За неделю – с 16 по 23 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на пять копеек.

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В тренде В Украине подешевел доллар, а евро замер на максимуме с сентября

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Напомним, ранее МВФ резко улучшил прогноз курса гривни на ближайшие пять лет. Когда украинцам ждать доллар по 30 гривен, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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