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Гривня укрепилась: в Украине подешевел доллар

Сегодня, 16:22

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 19 февраля; за неделю гривня ослабла на 13 копеек

Фото: Pixabay
Гривня укрепилась: в Украине подешевел доллар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7db/524/5c57db524dd01.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7db/524/5c57db524dd01.jpg Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 19 февраля; за неделю гривня ослабла на 13 копеек

На вторник, 19 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

 
 18.0219.02Изменение
1 доллар США27,25 грн

27,19 грн

- 0,06 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 18 февраля, курс доллара понизился на шесть копеек. Впрочем, за неделю – с 12 февраля – доллар подорожал на 13 копеек. Специалисты прогнозируют, что на этой неделе украинцев ждет подорожание доллара.

 

 

Напомним, эксперты рассказали сайту "Сегодня", чего ждать от курса доллара в феврале. Мнения экономистов по этому вопросу разнятся. Кроме того, аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег НБУ, курс доллара, курс НБУ

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