Гривня упала еще ниже: новый официальный курс доллара
Нацбанк установил стоимость "зеленого" на 31 августа
На пятницу, 31 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:
|30.08
|31.08
|Изменение
|1 доллар США
|28,11 грн
|28,27 грн
|+ 0,16 грн
Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара повысится на 16 копеек. Выше 28 гривен доллар не поднимался в цене с конца января 2018 года.
Как рассказали "Сегодня" экономисты, рост курса доллара спровоцирует подорожание бензина и продуктов в Украине.
Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:
Как сообщалось, стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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