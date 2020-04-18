Гривня "уравновесилась": каким будет курс доллара после Пасхи

На уходящей неделе наличная гривня вела себя как в докризисные и "докоронавирусные" времена: курс оставался практически стабильным, отклонение вверх-вниз составило не более 20 копеек. То есть курс, похоже, нашел точку равновесия около 27,4 грн/доллар плюс-минус десяток копеек. Так ли это и куда пойдет тренд после Пасхи – вверх или вниз, – выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

После выходных, когда средний курс остановился на 27,4 грн/доллар в продаже и 27 в покупке, в понедельник гривня немного укрепилась, во вторник, среду и четверг чуть ослабела, а в пятницу вновь окрепла.

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В итоге наличные доллары к выходным можно было купить в среднем на 9 копеек дешевле, чем неделей ранее, а сдать на три копейки дешевле, но все равно выше 27 грн/доллар. При этом спред (разница между курсами продажи и покупки) устойчиво держался около 35 копеек, что также косвенно говорило о стабилизации на рынке наличной валюты. Которой, кстати, в обменниках было достаточно.

Официальный курс доллара от НБУ всю неделю колебался вверх-вниз вокруг 27,2 грн/доллар, а к пятнице на нем и замер. На вторник Нацбанк установил официальный курс 27,08 грн/доллар.

Главные причины изменений

Эксперты единодушны в том, почему курс практически остановился: точка равновесия найдена.

"Да, рынок нашел оптимальный курс и пытался его удержать", – подтвердил Олег Пендзин.

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Александр Охрименко также говорит, что стабильность была не ситуативной, безналичный рынок действительно нащупал равновесный курс, который устраивает и экспортеров, и импортеров. Это сказалось и на наличном рынке. Кроме того, перед Пасхой население не покупало, а в основном сдавало валюту, чтобы наполнить "пасхальную корзинку", что стало дополнительным фактором сдерживания курса.

А вот Андрей Шевчишин уверен, что речь больше идет не о равновесном курсе, а о некоем "анабиозе" на валютном рынке:

"Рынок двигался на уходящей неделе безвольно под влиянием ситуативных перекосов спроса и предложения, в ожидании более четкой даты выхода из жесткого карантина. Особых новостей нет. Ждут принятия Верховной Радой закона о запрете денационализации банков и решения МВФ о предоставлении Украине транша в 2 млрд долларов. Также перед праздниками традиционно выросло предложение наличной валюты со стороны граждан для пополнения запасов гривни".

Чего ожидать на будущей неделе

Олег Пендзин не ждет существенных изменений курса на наступающей укороченной из-за праздников на четырехдневной рабочей неделе.

"Деловая активность, связанная с покупкой и продажей валюты на межбанковском рынке, просто не успеет развернуться, тем более что она из-за карантина и так упала в разы, – анализирует Олег Пендзин. – Поэтому курс наличной продажи останется в коридоре 27-27,5 грн примерно посередине. Но в целом инфляционный тренд никуда не исчез. Тем более что Кабмин для выполнения бюджета предложил ослабить гривню до 29,5 грн/доллар, а по факту пока имеем 27,5".

Андрей Шевчишин также говорит, что на послепасхальной неделе нынешняя стабильная ситуация сохранится.

"Общую активность наличного рынка сдерживают карантинные меры и падение деловой активности. Вероятно, на следующей неделе гривня будет колебаться в диапазоне 27-27,5 за доллар, более того – курс может даже опуститься ближе к 27", – полагает Шевчишин.

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О том, что не стоит пока ждать никаких серьезных движений курса, говорит и Александр Охрименко.

"Рискну спрогнозировать, что наступившая стабильность продолжится и дальше, вплоть до отмены карантина, курс продолжит находиться в коридоре 27-27,5 грн/доллар, – говорит Александр Охрименко. – Тем более что впереди новая череда праздников. Но при условии, что правительство примет адекватные меры для отмены карантина: запустит транспорт, позволит нормально работать бизнесу и так далее. Если экономика не начнет нормально работать, то курс может обвалиться".

Продавать или покупать валюту

Все эксперты говорят, что на следующей неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту как средство накопления.

"Курс должен продолжить снижение еще на 15-20 копеек, ближе к 27 гривням, – детализировал Андрей Шевчишин. – Именно в этот момент есть смысл купить валюту. А вот тем, кто хочет ее сдать, лучше это делать сразу после Пасхи, курс доллара в это время будет выше, чем ближе к майским праздникам".

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Видео: НБУ

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