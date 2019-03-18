Гривня ушла в пике: доллар в Украине снова подорожал
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 19 марта; за неделю гривня ослабла на 82 копейки
Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 19 марта, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|18.03
|19.03
|Изменение
|1 доллар США
|27,01 грн
|27,13 грн
|+ 0,12 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 18 марта, курс доллара повысился на 12 копеек после роста на 29. Стоимость доллара превышает психологическую отметку в 27 гривен.
За неделю – с 12 марта – "зеленый" поднялся в цене на 82 копейки. Ранее эксперты уже объяснили "Сегодня", почему в Украине снова дорожает доллар и что ждет гривню после выборов .
Напомним, ране аналитики прогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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