Гривня взлетает: доллар и евро побили новые антирекорды

/ Фото: stocksnap.io

На сегодня, 24 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 23,28 грн;

1 евро – 25,78 грн;

10 российских рублей – 3,74 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара упал еще на пять копеек после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. Курс доллара опустился еще ниже психологической отметки в 24 гривни и обновил уровень рекорда с начала 2016 года. Последний раз доллар стоил дешевле 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар. За неделю – с 17 по 24 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 21 копейку. При этом эксперты ранее объяснили сайту "Сегодня", когда гривня перестанет расти.

Курс евро снизился еще на семь копеек после падения на 13 копеек в предыдущий банковский день. Евровалюта впервые с января 2016 года опустилась в цене ниже психологической отметки в 26 гривен.

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Стоимость 10 российских рублей повысилась на копейку.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В понедельник, 23 декабря, доллар подешевел на четыре копейки в покупке и на пять – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 23,27/23,28 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала на восемь копеек в покупке и на девять – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 25,78/25,79 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Также новости "Сегодня" выяснили, чего ждать от курса доллара к Новому году:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в бюджете-2020 – 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 26,75 грн/долл., а к концу 2020-го – 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Кроме того, эксперт рассказал сайту "Сегодня", что будет с курсом доллара в 2020 году и какие факторы будут влиять на курс гривни.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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