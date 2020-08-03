Гривню подкосило: почему в Украине взлетел курс доллар и что дальше

В июле гривна снизилась как к доллару, так и к евро, причем ко второй валюте заметно сильнее. Официальный курс доллара вырос за месяц с 26,69 до 27,69 грн по состоянию на 31 июля (+3,74%). А официальный курс европейской валюты подскочил за это время с 29,95 до 32,55 грн (+8,67%). Примерно такую же динамику показали за месяц курсы наличного рынка, сообщил сайту "Сегодня" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Более быстрый рост евро был связан с заметным ростом евро к доллару на мировом валютном рынке. За месяц валютная пара евро/доллар выросла с 1,122 до 1,175 (+4,75%). При этом в конце июля пара достигала отметки 1,19 – это максимум с мая 2018 года", – объяснил специалист.

Реклама

А вот падение гривни к доллару, по его словам, во многом связано с перестановками в Нацбанке.

"Все это происходило под разговоры о том, что Кабмин недоволен излишне крепкой гривней и жесткой денежно-кредитной политикой регулятора. После смены руководства НБУ возникли опасения резкого смягчения монетарной политики, искусственного ослабления гривни до комфортного для Минфина курса 30 грн за доллар, и утраты Нацбанком своей независимости. В результате в 20-х числах июля курс доллара на межбанке вплотную подобрался к отметке 27,9 грн, а продажа на наличном рынке превысила 28 грн. Однако потом последовал ряд заявлений о том, что НБУ нацелен выполнять программу с МВФ, настроен на сохранение независимости, и сохранит режим таргетирования инфляции и рыночное курсообразование. В подтверждении своих намерений, на заседании 24 июля НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых, и заявил, что не планирует ее снижать ближайшие два года. В ответ на это гривня к концу месяца немного восстановилась с локальных минимумов", – объяснил Иосуб.

Читайте также: "Есть опасения": эксперт рассказал, чего ждать от курса доллара

Он считает, что если новая команда НБУ будет подтверждать делами приверженность взвешенной денежной политике, август для гривни пройдет без потрясений.

"Доллар в течение месяца будет торговаться в диапазоне 27,1-28,2 грн, евро – в диапазоне 31,9-33,2 грн. Впрочем, курс евро менее предсказуем, и может выйти за указанные рамки в случае сильных колебаний валютной пары евро/доллар на мировом рынке", – прогнозировал аналитик.

Реклама

При этом, по прогнозам аналитиков ГК Forex Club, курс гривни в августе может колебаться в диапазоне 27,5-28,5 гривни. По их словам, ситуация на рынке выглядит контролируемой, несмотря на то, что импорт постепенно оживает в преддверии начала делового сезона. И хотя платежный баланс в июне был позитивным за счет полученного кредитного транша МВФ, уже в июле и в августе платежный баланс может быть дефицитным.

"Значительное влияние на рынок оказывают нерезиденты, которые большую часть июля активно закрывали свои инвестиционные позиции и выходили из украинских долговых бумаг. После того как НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% отток капитала приостановился, но, вероятно, ненадолго, и в августе выход нерезидентов продолжится, что будет давать на курс гривни" – прогнозирует Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club.

По его мнению, НБУ, вероятно, будет выходить на рынок с валютными интервенциями. Коридор в июле 27,6-27,9 гривен за доллар , еще не раз проверится рынком, и гривня может ослабнуть до уровня 28 гривен, считает аналитик.

"Достижение курсом отметки 28 гривен за доллар будет стимулировать поступления в бюджет, поддержку экспортеров и экономическую активность в стране. Если эффект от девальвации будет недостаточным, регулятор откажется от политики сдерживания курса, что ослабит гривню до 28,5 гривен за доллар США. Однако, учитывая сильное укрепление евро на мировых рынках, ослабление национальной валюты до 28 гривен за доллар США может быть достаточным, чтобы получить преимущество для экспортеров на ключевом для Украины европейском рынке" – отмечает Шевчишин.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, выгодно ли сейчас покупать гособлигации. А о планах нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко узнавайте из видео:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама