Гройсман объяснил резкий скачок курса доллара в Украине

Курс доллара в Украине достиг трехлетнего максимума под влиянием сезонных факторов. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время пресс-конференции по итогам 2017 года.

"Колебание курса имеет абсолютно сезонный характер. Я думаю, что вы все это уже знаете и понимаете, что в декабре всегда так происходит. В январе становится все стабильно. Стабилизация происходит и все абсолютно очевидно", – отметил Гройсман.

Также глава правительства прокомментировал заложенный в принятый 7 декабря бюджет-2018 курс 30,1 грн/долл.

"Прогнозный курс – это только прогноз. Это не означает, что это оправдается. Но подчеркну, что сегодня нет оснований говорить о том, что мы ожидаем каких-то серьезных колебаний", – сказал Гройсман.

Как известно, и в Министерстве финансов, и в Национальном банке Украины (НБУ) также отмечали – этот курс следует воспринимать исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".

Ранее в НБУ также отмечали, что фундаментальных причин для падения гривни нет, а нынешнее "проседание" спровоцировали сезонные и психологические факторы, один из которых – отсутствие финансирования от МВФ.