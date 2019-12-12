Хорошо для курса гривни: Милованов о решении НБУ снизить учетную ставку

Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

Решение Национального банка Украины о снизить учетную ставку с 15,5 до 13,5% должно положительно повлиять на курс гривни. Об этом в Facebook заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"НБУ снизил учетную ставку на 2%, до 13,5%, поднял лимит интервенций на валютном рынке до 50 млн долларов в день, разрешил выводить из Украины физическим лицам до 100 тысяч евро в год (без лицензий). Все это должно положительно повлиять на курс гривни и снизить стоимость капитала в экономике", – написал он.

Ранее нововсти "Сегодня" писали, что Нацбанк продолжил цикл смягчения монетарной политики, снижая учетную ставку на 2 п.п. – до двухлетнего минимума в 13,5% годовых, при этом ставка снижается четвертый раз подряд – после снижения в октябре, сентябре и июле.

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Последний раз такая ставка действовала с 28 октября 2017 года, но уже с 15 декабря 2017 года была повышена до 14,5%.

Ранее сообщалось, что базовый сценарий Национального банка предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%. Тогда глава НБУ Яков Смолий назвал высокую учетную ставку "болезненным моментом", сдерживающим кредитование реального сектора экономики, а низкую инфляцию – "фундаментом будущего экономического роста".

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Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский уже объявил курс на снижение ставок по кредитам и депозитам. Для этого, как считает Зеленский, Кабмину нужно активно сотрудничать с Нацбанком.

Напомним, в апреле-2019 Нацбанк снизил учетную ставку впервые за два года – с 18% до 17,5%. До этого регулятор четыре раза подряд сохранял ее на самом высоком уровне среди стран Восточной Европы, чтобы обеспечить снижение инфляции. Цикл повышения ставки в целом длился с мая 2017 года.

Как известно, Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит и доходность государственных облигаций.

Подробнее об учетной ставке читайте на сайте "Сегодня" – "Большая разборка: что такое учетная ставка НБУ и на что она влияет".

Напомним, несмотря на высокие рыночные ставки по кредитам, в Украине запускают программу дешевых займов для бизнеса. Она заработает с 1 февраля 2020 года. Программа поддержки предпринимательства предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых и является первым этапом объявленной президентом Зеленским госпрограммы "Возвращайся и оставайся".



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