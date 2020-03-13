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"Худший день в истории": коронавирус обвалил европейский фондовый рынок

13 марта, 15:48

Ксения Капустинская

Инвесторы отреагировали на решение ЕЦБ и политику президента США

После того, как американские фондовые рынки завершили самый длинный рост в истории, пострадали и акции европейских компаний. Так, аналитики CNN сообщили, что 12 марта стало "худшим днем в истории" европейских рынков. Обвал произошел на фоне опасений по поводу экономических последствий от пандемии коронавируса и мер, принятых Европейским центробанком (ЕЦБ) для смягчения последствий кризиса.

ЕЦБ, в частности, решил увеличить объем покупки облигаций на 120 млрд евро, однако не снизил базовую ставку до отрицательного значения, чего ожидали инвесторы. Кроме того, влияние на фондовые рынки в Европе оказало решение президента США Дональда Трампа о прекращении прямого авиасообщения с Европой на 30 дней.

В результате европейский индекс Stoxx за сутки 600 упал на 11%, немецкий DAX и французский CAC 40 упали более чем на 12%.

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Напомним, вечером 11 марта Трамп заявил о введении запрета на авиаперевозки из 26 европейских стран. Ограничения также коснутся большинства иностранцев, которые побывали в странах Шенгенской зоны в течение 14 дней перед поездкой в США. Запрет вступил в силу в полночь 13 марта. До этого Трамп запретил въезд иностранцам, посетившим Китай и Иран.

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Также 13 марта стало известно, что Украина закроет границы с Европой из-за коронавируса. Также правительство ведет переговоры с международными партнерами по поддержке технологически и методологически в борьбе с коронавирусом.

Как сообщалось, распространение коронавируса в мире послужило спусковым крючком для начала финансового кризиса. При этом экономист Юрий Городниченко считает, что Украина сможет избежать серьезных последствий финанасового кризиса. Для этого, по мнению эксперта, нужно предпринять ряд важных шагов.

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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