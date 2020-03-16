И евро, и доллар подскочили в цене

На вторник, 17 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:
|16.03
|17.03
|Изменение
|1 доллар США
|26,09 грн
|26,52 грн
|+0,43
Таким образом, по сравнению со значениями 16 марта, курс доллара повысился еще на 43 копейки после роста на 23 копейки в предыдущий банковский день. Стоимость "зеленого" стремительно поднимается все выше психологической отметки в 25 гривен. При этом за неделю – с 11 марта по 17 марта – национальная валюта ослабла по отношению к американской уже на 1,21 гривни.
Курс евро на 17 марта вырос с 28,99 до 29,52 гривни.
Как сообщалось, ранее эксперты объяснили сайту "Сегодня", почему доллар дорожает рывками и как это может прекратиться.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
Также смотрите, какой нынче курс гривни в "рыбьих хвостах":
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