Индекс свадьбы: во сколько обходится бракосочетание обычным украинцам

В магическую, а точнее "зеркальную" дату, 20 февраля, сотни влюбленных пар отпраздновали свои свадьбы. Но это затея затратная. Мы решили посчитать, во сколько обходится праздник двух сердец сейчас.

Клятвы любить друг друга до конца жизни здесь слышат десятки раз в день. После посещения государственных домов торжеств жизни "и в горе, и радости" придется делить уже на официальном уровне.

"Обычная регистрация брака, согласно Декрету о государственной пошлине, составляет, целых 85 копеек. А если вы хотите с торжествами, то это может стоить по городу Киеву или 400, или 800 гривен, зависимости от времени самой регистрации и количества приглашенных гостей", – говорит Кирилл Миненко, начальник центра межрегионального управления Министерства юстиции.

В столичном ЗАГСе, особенно после обеда, влюбленные сердца объединяют каждые полчаса. Поэтому в свадебном марафоне, да еще и под крики "горько!", главное – свою очередь не упустить.

Для тех, кто не готов жениться в стенах советского модернизма, есть еще частные ЗАГСы. Они сотрудничают с Минюстом в рамках проекта "Брак за сутки".

"Здесь у нас комната невесты. Всех невест мы встречаем именно так, без исключения с шампанским, с фруктами", – рассказывают в одном из таких ЗАГСов.

Велюровый диван, как из сказки, стол с угощением и большое зеркало. Здесь можно припудрить носик, переодеться и сделать праздничные фотографии.

"У нас авторская церемония. Церемониймейстер всегда заранее связывается с женихом и невестой, пишет под них сценарий. Так же у нас есть диджей, молодые выходят под разную музыку", – рассказывает Юлия Данько, основательница частного ЗАГСа. В тренде Чеченская схема на Донбассе: зачем оккупантам фото разрушенных домов

Стоит такая церемония от 15 тысяч гривен. И это оптимальный вариант для тех, кто дополнительно не планирует ресторан. Ведь угощение, как правило, больше бьет по кошельку.

"Где-то полторы тысячи гривен на персону – это выездной кейтеринг. В зависимости от уровня ресторана, чек может меняться, кто-то может предложить меню и на 800 гривен, а кто-то начинает от тех же 1500", – рассказывает Эмма Винокурова, владелица ивент-агентства.

Добавьте стоимость платья невесты, а это от 10 тысяч гривен, если покупать б/у, цена на новое – может стартовать от 15-20 тысяч. И, наконец, кольца.

"Самые популярные кольца – классика. Они популярны, такие кольца можно приобрести от 1000 гривен. Они обычно продаются парами", рассказывают нам в ювелирном салоне.

Кольца с бриллиантами от 5-7 тысяч гривен. В моде – красное и белое золото.

Но не только 20 февраля случился ажиотаж в ЗАГСах. Чуть раньше, 14 февраля в Украине был свадебный бум. Чтобы обслужить всех желающих, ряд ЗАГСов работал до полуночи.

А еще мы писали о том, как в Кривом Роге супружеская пара после 60 лет совместной жизни снова пошла жениться. Таким образом супруги отметили бриллиантовую свадьбу. Счастливая 85-летняя невеста спела любимому песню, и призналась ему в любви.

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