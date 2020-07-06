Информацию о небанковских финучреждениях теперь можно найти на сайте Нацбанка

Национальный банк Украины, который недавно покинул его глава Яков Смолий, открыл онлайн-поиск информации о небанковских финансовых учреждениях на своем сайте, сообщили в пресс-службе регулятора. Сейчас реестры финансовых учреждений, принятые от предыдущего регулятора Нацкомфинуслуг, загружены в Комплексную информационную систему НБУ (КИС НБУ).

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Система КИС НБУ позволяет осуществлять расширенный поиск информации в Государственном реестре финансовых учреждений и информации из Реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финуслуги в режиме онлайн.

Система доступна как для участников рынка, так и для внешних пользователей.

"КИС НБУ позволяет участникам рынка подавать регистрационные карточки для внесения записей в Государственный реестр финансовых учреждений", – пояснили в пресс-службе.

Воспользоваться поиском можно по ссылке https://kis.bank.gov.ua.

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"Стоит отметить, что КИС НБУ предназначена только для ведения реестров финансовых учреждений, а отчетность участников рынка будет подаваться через веб-портал НБУ", – добавили в пресс-службе.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, что с 1 июля в Украине вступил в силу закон о "сплите". То есть с этого момента регулировать деятельность небанковских финансовых компаний и контролировать их работу начинает НБУ.

А 2 июля президент Владимир Зеленский поручил ликвидировать Нацкомиссию по регулированию рынков финансовых услуг.

Как известно, ликвидация Нацкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг готовилась давно. Еще 16 октября 2019 года президент подписал закон о "сплите", он вступил в силу с 1 июля 2020 года. Документ упраздняет Нацкомиссию финансовых услуг и разделяет ее полномочия между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (контроль рынка ценных бумаг и негосударственных пенсионных фондов) и Нацбанком (рынки небанковских финансовых учреждений).

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