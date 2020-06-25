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Иностранцы смогут открывать счета в украинских банках через интернет

25 июня, 16:54

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Нерезидентам станет проще вести бизнес в нашей стране, уверены в Кабмине

Кабинет министров Украины одобрил запуск в Украине электронного резидентства. Об сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Онлайн, без необходимости посещать Украину, иностранцы будут получать украинскую квалифицированную электронную подпись, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, возможность отрыть онлайн-счет в украинском банке, упрощенный доступ к админуслугам в Украине", - написал Федоров на своей странице в Facebook.

По его словам, это один из проектов Минцифры, который может сделать Украину восточноевропейским IT-хабом. Федоров считает, что благодаря э-резидентству наша страна станет более привлекательной для ведения бизнеса иностранцами, в первую очередь, IT-специалистами.

Федоров отметил, что первыми э-резидентами могут стать иностранные IТ-специалисты, работающие на украинские компании, а также специалисты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего зарубежья, которым статус э-резидента Украины поможет эффективно сотрудничать на европейском рынке.

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При этом Федоров подчеркнул, что э-резиденты будут проходить тщательную проверку в Украине со стороны правоохранительных, финансовых органов и Минцифры. В частности, скоро министерство с другими госорганами разработает нормативную базу для запуска проекта.

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В планах – до конца года запустить портал э-резидентства. А самое э-резидентство введут с 1 июля.

Напомним, по итогам первого квартала 2020 года капитальные инвестиции составили 76,9 млрд гривен, что на 35,5% меньше, чем было в первом квартале 2019 года.

Впрочем, как ранее заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина остается привлекательной страной для инвесторов, но ей не хватает прорыва в некоторых сферах. Признаком решения существующих проблем, по мнению главы правительства, станет попадание Украины в ТОП-30 рейтинга Doing Business.

Как сообщалось, инвестиции по всему миру заметно сократились из-за распространения коронавируса. В целом эксперты оценивают потери мировой экономики от пандемии в триллионы долларов.

Видео: Reuters
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инвестиции банки счета Кабинет министров Михаил Федоров э-резидентство

Источник: Сегодня

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