Иностранцы вкладывают в гособлигации Украины: объем вложений резко вырос

С начала года портфель нерезидентов увеличился почти в 16 раз

/ Фото: пресс-центр НБУ

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ), которые в октябре впервые размещались через платформу Bloomberg, по состоянию на понедельник, 4 ноября, увеличился до 99,8 млрд грн. Данные обнародовала пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По информации регулятора, 3 января 2019 года портфель нерезидентов составлял 6,35 млрд грн. Таким образом, с начала года он вырос почти в 16 раз.

Всего в обращении по состоянию на 4 ноября находились ОВГЗ на сумму более 809 млрд грн, включая вложения нерезидентов (12,33%). В портфеле НБУ – облигации на 337,06 млрд грн (41,64%), банков – на 336,55 млрд грн (41,58%), юридических лиц – на 26,13 млрд грн (3,23%) и физлиц – на 9,86 млрд грн (1,22%).

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