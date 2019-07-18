Иностранные инвесторы нарастили портфель украинских гособлигаций
Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка Украины остался без изменений
На фоне крупнейшего размещения года портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов 18 июля вырос на 2,17 млрд гривен (на 3,34%) – до 67,062 млрд гривен. Об этом свидетельствует данные Национального банка Украины (НБУ).
В целом портфель ОВГЗ (включая резидентов) увеличился до 766,34 млрд грн.
Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка и банков Украины остался без изменений, юрлиц – увеличился на 0,765 млрд грн (на 3,25%) – до 24,298 млрд грн, физлиц – сократился на 0,13 млрд грн (на 1,46%) – до 8,752 млрд грн.
Ранее в Минфине отмечали, что значительное увеличение вложений инвесторов в ОВГЗ, прежде всего, связано с активным участием нерезидентов, увеличивших свой портфель за шесть месяцев более чем в девять раз – с 6,3 млрд грн до 57,2 млрд грн. А способствовали этому макроэкономическая стабильность и присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream.
Новости "Сегодня" сообщали, что Clearstream присоединил украинский рынок к своей сети 27 мая, он был подключен через счет, открытый в депозитарии Национального банка Украины. Подробнее читайте в материале "Украина зашла в Clearstream: как новшество отразится на курсе гривни".
В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:
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