Иностранные инвесторы нарастили портфель украинских гособлигаций

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка Украины остался без изменений

Фото из архива "Сегодня".

На фоне крупнейшего размещения года портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов 18 июля вырос на 2,17 млрд гривен (на 3,34%) – до 67,062 млрд гривен. Об этом свидетельствует данные Национального банка Украины (НБУ).

В целом портфель ОВГЗ (включая резидентов) увеличился до 766,34 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка и банков Украины остался без изменений, юрлиц – увеличился на 0,765 млрд грн (на 3,25%) – до 24,298 млрд грн, физлиц – сократился на 0,13 млрд грн (на 1,46%) – до 8,752 млрд грн.

Ранее в Минфине отмечали, что значительное увеличение вложений инвесторов в ОВГЗ, прежде всего, связано с активным участием нерезидентов, увеличивших свой портфель за шесть месяцев более чем в девять раз – с 6,3 млрд грн до 57,2 млрд грн. А способствовали этому макроэкономическая стабильность и присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream.

Новости "Сегодня" сообщали, что Clearstream присоединил украинский рынок к своей сети 27 мая, он был подключен через счет, открытый в депозитарии Национального банка Украины. Подробнее читайте в материале "Украина зашла в Clearstream: как новшество отразится на курсе гривни".

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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