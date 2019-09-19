Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,67
27,27

На сколько выросли вложения иностранных инвесторов в гособлигации: НБУ показал цифры

19 сентября, 16:44

С начала года объем вложений нерезидентов в ОВГЗ вырос в 14 раз

/ Фото: пресс-центр НБУ

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) по состоянию на четверг, 19 сентября, увеличился до 89,27 млрд грн. Данные опубликованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По состоянию на 3 января 2019 года портфель нерезидентов составлял 6,35 млрд грн. Таким образом, с начала года он вырос в 14 раз.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

Реклама

Новости "Сегодня" писали, что, по данным Минфина, по итогам января-июля 2019 года размер привлеченных средств на финансирование госбюджета от размещения ОВГЗ составил 255,3 млрд грн. Отмечалось, что значительное увеличение вложений инвесторов в гособлигации прежде всего связано с активным участием нерезидентов.

В тренде
Снижение расходов на субсидии: в Кабмине объяснили, станет ли меньше получателей выплат

Министерство также добавило, что этому, в частности, способствовало присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream.

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

НБУ облигации ОВГЗ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Нацбанке назвали главную цель атак на Гонтареву
В Нацбанке назвали главную цель атак на ГонтаревуПолитика
В главном офисе ПриватБанка прошли обыски: стали известны подробности (дополнено)
В главном офисе ПриватБанка прошли обыски: стали известны подробности (дополнено)Украина
Загадочный курс: ждет ли нас доллар по 20 гривен
Загадочный курс: ждет ли нас доллар по 20 гривенЭкономика
Гривня бьет рекорды укрепления: когда тренд развернется
Гривня бьет рекорды укрепления: когда тренд развернетсяФинансы
Налоговая амнистия все ближе: все подробности законопроекта, который внесли в Верховную Раду
Налоговая амнистия все ближе: все подробности законопроекта, который внесли в Верховную РадуБизнес
Доллар и евро подешевели: какой курс установил НБУ
Доллар и евро подешевели: какой курс установил НБУФинансы

Новости партнеров

Loading...