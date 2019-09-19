На сколько выросли вложения иностранных инвесторов в гособлигации: НБУ показал цифры

С начала года объем вложений нерезидентов в ОВГЗ вырос в 14 раз

/ Фото: пресс-центр НБУ

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) по состоянию на четверг, 19 сентября, увеличился до 89,27 млрд грн. Данные опубликованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По состоянию на 3 января 2019 года портфель нерезидентов составлял 6,35 млрд грн. Таким образом, с начала года он вырос в 14 раз.

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Новости "Сегодня" писали, что, по данным Минфина, по итогам января-июля 2019 года размер привлеченных средств на финансирование госбюджета от размещения ОВГЗ составил 255,3 млрд грн. Отмечалось, что значительное увеличение вложений инвесторов в гособлигации прежде всего связано с активным участием нерезидентов.

Министерство также добавило, что этому, в частности, способствовало присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream.

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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