Иностранные инвесторы сократили вложения в украинские гособлигации

За день портфель нерезидентов сократился более чем на миллиард гривен

/ Фото: Pixabay

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) по состоянию на четверг, 5 сентября, уменьшился почти на 1,07 млрд грн по сравнению с днем ранее – до 86,05 млрд грн.

Данные опубликованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).

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По состоянию на 3 января 2019 года портфель нерезидентов составлял 6,35 млрд грн. Таким образом, с начала года он вырос в 13,5 раза.

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Новости "Сегодня" писали, что, по данным Минфина, по итогам января-июля 2019 года размер привлеченных средств на финансирование госбюджета от размещения ОВГЗ составил 255,3 млрд грн. Отмечалось, что значительное увеличение вложений инвесторов в гособлигации прежде всего связано с активным участием нерезидентов.

Министерство также добавило, что этому, в частности, способствовало присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream.

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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