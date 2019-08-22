Иностранные инвесторы впервые за полгода сократили вложения в украинские гособлигации

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Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) после еженедельного ОВГЗ-аукциона уменьшился на 1,8%, или на 1,6 млрд грн, – до 86,2 млрд грн.

Согласно данным на сайте Национального банка Украины (НБУ), на прошлой неделе объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов остался почти на прежнем уровне после более пяти месяцев непрерывного роста по итогам покупки облигаций на каждом аукционе.

По сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в государственные бумаги вырос в 14 раз.

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Новости "Сегодня" писали, что, по данным Минфина, по итогам января-июля 2019 года размер привлеченных средств на финансирование госбюджета от размещения ОВГЗ составил 255,3 млрд грн. Отмечалось, что значительное увеличение вложений инвесторов в гособлигации прежде всего связано с активным участием нерезидентов, которые увеличили свой портфель за семь месяцев в 13,6 раза – с 6,3 млрд грн до 86,4 млрд грн.

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Министерство также добавило, что этому, в частности, способствовало присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream.

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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