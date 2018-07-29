Иностранный капитал в украинских госбанках: в Минфине раскрыли детали и сроки

И.о. министра Маркарова рассказала, в капитал каких украинских госбанков хотят войти иностранные инвесторы и что делать с проблемными кредитами в госсекторе

Международная финансовая корпорация (IFC) может войти в капитал украинского государственного Укргазбанка (около 95% акций принадлежит государству) до конца 2018 года. Об этом рассказала и.о. главы министерства финансов Оксана Маркарова.

"Думаю, что вхождение Международной финансовой корпорации в Укргазбанк может произойти еще до конца года. Сегодня и банк выполнил все условия меморандума и "дорожной карты", и выполнены все требования с точки зрения политики. Единственное, что осталось – обновить состав наблюдательного совета в соответствии с замечаниями IFC. И сразу после этого, уже осенью, будем выходить на согласование решения о вхождении IFC в капитал", – сообщила глава Минфина.

Маркарова также напомнила, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен войти в капитал государственного Ощадбанка (100% акций принадлежит государству).

Отметим, принятый Верховной Радой закон о совершенствовании корпоративного управления в государственных банках ускорит сотрудничество Европейского банка реконструкции и развития с "Ощадбанком", заявил в начале июля управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

"Так же – Ощадбанк и ЕБРР. Этот процесс сдерживается только одним – исключением банка из списка компаний, запрещенных к приватизации. Надеюсь, что с этим точечным изменением Верховная Рада нас поддержит. После этого будем двигаться достаточно активно. На встрече в понедельник с президентом ЕБРР сэром Сумой Чакрабарти в Лондоне он еще раз подтвердил заинтересованность банка быстро принять участие. Если в сентябре парламент разрешит ЕБРР вхождение в миноритарную долю Ощадбанка, то, возможно, до конца года мы успеем и с этим", – рассказала и.о. министра.

Маркарова сообщила, что в настоящее с потенциальными партнерами обсуждаются вопросы оценки проблемного портфеля кредитов в госбанках.

"Для меня, как для человека, который пришел из частного инвестиционного бизнеса, очевидно, что любой инвестор пытается оценить портфель NPL в "ноль", а иногда еще и просит зарезервировать, потому что есть определенные юридические действия, иски, потенциальные убытки от самого процесса взыскания... С другой стороны, мы уже провели все внутренние работы по этим кредитам, имеем выигранные дела по ним, знаем залоги. Сейчас группа японских экспертов финализировала и представила Министерству финансов анализ проблемных активов государственных банков, проведенный по контракту с японским агентством международного сотрудничества (JICA) совместно с НБУ. И мы точно знаем, что эти кредиты не стоят "ноль", – отметила глава Минифна.

При этом Маркарова добавила, что при вхождении инвестора, возможно, эти активы будут выведены за рамки соглашения.

"Это будет "плюс" для государственного бюджета, поскольку мы сможем вернуть часть средств, которые были государством вложены в банк через проблемные кредиты", – объяснила и.о. министра.

Напомним, Министерство финансов Украины нацелено на сокращение до конца 2022 года доли госбанков в совокупных активах банковской системы до 24% с 55% – такой план закреплен в обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора.

Планы министерства финансов предусматривают, что сокращение доли госбанков в банковском секторе Украины будет достигнуто за счет полного выхода государства из капитала Укргазбанка и ПриватБанка к концу 2022 года.