"Необеспеченной эмиссии гривни в Украине нет и не планируется": интервью с главой Совета НБУ Данилишиным

Отставка главы НБУ всколыхнула не только украинский политикум, но и валютный рынок. После громкого заявления главы регулятора Якова Смолия об увольнении из-за политического давления курс доллара пошел вверх. Все международные финансовые кредиторы призвали Киев сохранить независимость НБУ. Но к фамилиям привязываться не стали.

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Смолия Верховная Рада уволила еще в пятницу, 3 июля. Однако нового главу так и не назначила. В комментарии сайту "Сегодня" народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что обсуждаются разные кандидатуры – от главы Совета НБУ Богдана Данилишина до председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко. По информации источников сайта "Сегодня" в "Слуге народа", больше всего шансов именно у Кирилла Шевченко. Именно его Владимиру Зеленскому советует председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер, которому президент звонил из Хмельницкой области и просил реструктуризировать кредиты бизнеса.

Чтобы узнать, готовиться ли украинцам к очередному скачку курса доллара, как коронакризис влияет на экономику и что должна выполнить Украина для получения второго транша МВФ, сайт "Сегодня" пообщался с председателем Совета НБУ Богданом Данилишиным.

- Мы видим, что курс доллара и евро пошел вверх. Это произошло сразу после заявления уже бывшего главы НБУ об отставке. К чему готовиться украинцам?

- Колебания курса гривни – это типичная реакция рынка на события, которые происходят в Украине. Любая неопределенность стимулирует экономических агентов (импортеров, граждан) покупать твердой иностранной валюты больше и быстрее, чем это происходит при стабильных условиях. Напомню, что внедрение в Украине карантина привело к необходимости продажи из резервов Национального банка более $2 млрд, которые затем Национальный банк выкупил с рынка после завершения периода ажиотажного спроса.

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Зато в течение последней недели существенного преобладания спроса над предложением иностранной валюты не наблюдается. Напротив, за неделю 30/06 – 03/07 сальдо интервенций НБУ является положительным: продано $151 млн, куплено $170 млн. В понедельник, 6 июля, Национальный банк продолжил покупать избыток валюты на рынке для сглаживания укрепления ее курса.

На сегодня фундаментальных оснований для девальвации курса гривни нет. Текущий счет, который определяет фундаментальное значение курса национальной валюты, является позитивным. Национальный банк продолжает присутствовать на рынке и готов к проведению валютных интервенций для сглаживания избыточного спроса на иностранную валюту в объеме, который будет для этого необходим.

- Может ли гривня еще больше "просесть", например, осенью? Какие факторы будут на это влиять? Ваш прогноз?

- Ситуация осенью будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране, связанной с эпидемией коронавируса. Сейчас мы точно не можем сказать, будет ли вторая волна заболеваний и будут ли в связи с этим введены новые ограничения для работы предприятий. Но в целом тех сезонных колебаний на валютном рынке, которые наблюдались ранее, уже нет. Влияние фундаментальных факторов остается уравновешенным. Например, сокращение переводов от украинских заробитчан в этом году будет компенсировано снижением расходов украинцев на путешествия за границу. Динамика мировых цен на основные статьи украинского экспорта также является более позитивной по сравнению с ценами на энергоносители, которые Украина преимущественно импортирует.

- Может ли Украина на данном этапе позволить себе дополнительную эмиссию денег?

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- Исходя из показателя насыщенности экономики Украины деньгами (соотношение денежной массы к ВВП) в Украине действительно есть пространство для увеличения объема денег, которые обслуживают экономические отношения. В то же время хочу подчеркнуть, что необеспеченной эмиссии гривни в Украине нет и не планируется. Эмиссия денег, которая осуществляется Национальным банком, обеспечена соответствующими активами: по валютному каналу – иностранной валютой, по каналу активов – государственными ценными бумагами. Стандартные операции по рефинансированию банков пока осуществляются под обеспечение облигациями внутреннего государственного займа, что гарантирует возврат этих средств банками-заемщиками.

- Западные партнеры уже призвали Украину сохранять независимость НБУ. Отразится ли отставка главы НБУ на нашем сотрудничестве с МВФ и другими международными кредиторами? Или это несвязанные вещи?

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- Отставка главы НБУ никак не отразится ни на независимости Национального банка, как учреждения, ни на качестве сотрудничества с МВФ и другими международными партнерами. Смена руководства государственного учреждения не является препятствием для взаимодействия государства и международных организаций на институциональном уровне. Украина будет продолжать ответственно выполнять свои обязательства в соответствии с Меморандумом с МВФ по программе "стенд-бай" и другими международными соглашениями. Законодательные изменения, которые бы ограничивали независимость Национального банка, не планируются.

- Мы уже получили первый транш от МВФ на $2,1 млрд из $5 млрд 18-месячной программы stand-by. Какие рекомендации Украине нужно выполнить для получения второго транша? Хватит ли Украине этой программы, чтобы стабилизировать ситуацию?

- Программа "стенд-бай" содержит ряд структурных "маяков", которые Украине нужно выполнить для получения следующего транша осенью 2020 года. Среди них – утвержденные планы государственных банков о мерах по снижению объема неработающих активов, обеспечение рыночных цен на газ, разработка организационных структур для государственных налоговой и таможенной служб, как отдельных юридических лиц, укрепление корпоративного управления в государственных предприятиях, включая НАК "Нафтогаз", в соответствии с рекомендациями ОЭСР. Данные обязательства находятся на выполнении ответственных государственных органов, а потому я не вижу рисков их невыполнения. Что касается достаточности данной программы, замечу, что полученные по ней средства направляются в государственный бюджет, и при выполнении других его показателей этих средств будет достаточно для финансирования всех запланированных расходов.

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- Сколько вообще украинской экономике нужно денег, чтобы встать на ноги?

- Украинская экономика нуждается в инвестициях для ускорения экономического роста. Объем инвестиций в основной капитал предприятий Украины в 2019 году составил лишь 18% от ВВП, тогда как для ускоренного роста ВВП этот показатель должен составлять не менее 25%. Для увеличения инвестиций нужно стимулировать как направление внутренних сбережений на инвестиционные цели, так и привлекать инвестиции извне. Для этого необходима стабильная и благоприятная для инвестиций правовая среда, защищенность прав инвесторов, которых можно достичь путем осуществления структурных реформ и внедрения экономических/налоговых стимулов, а также упрощения инвестиционных процедур.

- Как оцениваете влияние коронакризиса на украинскую экономику? Сколько мы потеряли?

- Сейчас оценивать потери экономики Украины от коронакризиса еще рано. По нашим оценкам, доля отраслей, которые в наибольшей степени пострадали от внедрения карантинных мероприятий (строительство, торговля, транспорт, сфера коммерческих услуг), составляет около 31% в структуре ВВП Украины. В целом по итогам года влияние коронакризиса на экономику будет зависеть как от продолжительности, так и от жесткости ограничений, которые будут вводиться правительством и местными органами власти.

- От президента Зеленского мы неоднократно слышали о необходимости дешевых кредитов для населения и бизнеса. Смолий заявлял, что НБУ снизил учетную ставку до 6%, однако кредиты для конечных потребителей доступными не стали. Скажите, как достичь европейских условий кредитования под 2-4%?

- Стоимость кредитов для конечных заемщиков зависит от стоимости финансовых ресурсов для банков и рисков кредитования. Дальнейшее снижение ставок Национального банка и стабилизация инфляционных ожиданий должны позволить банкам снижать стоимость привлеченных ими средств от граждан и бизнеса. Вместе с тем усиление института верховенства права в стране и защищенности прав кредиторов должны снизить риски банков при предоставлении банками кредитов в реальный сектор, а следовательно, и стоимость такого риска, который закладывается в цену кредитных ресурсов для заемщиков.

Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на этой неделе будут объявлены кандидатуры на пост нового главы НБУ:

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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