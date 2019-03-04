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Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Сегодня, 07:00

"Сегодня" подсчитало, на чем заработать, имея немного денег 

Фото: Pixabay
Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/541/a23/5c7541a23105e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/541/a23/5c7541a23105e.jpg Финансы "Сегодня" подсчитало, на чем заработать, имея немного денег 

Начало нынешего года оказалось непростым для тех, кто пытается заработать на денежных инвестициях: проценты по депозитам в гривне падают, валюта обесценивается, зато дорожают ценные бумаги. "Сегодня" с помощью экономиста Ивана Никитченко подсчитала, сколько можно заработать за месяц, полгода и год, если вложить накопленные, к примеру, 10 000 грн.

Как видно из инфографики, на сегодня наиболее выгодны облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) и инвестиционные фонды. Никитченко при этом советует выбирать варианты для инвестирования, исходя из предполагаемого срока вложения средств.

"Если предпочитаете короткие сроки инвестирования, сегодня лучшим вариантом являются гривневые депозиты и ОВГЗ, так как НБУ проводит политику высоких ставок, и проценты по гривневым депозитам и облигациям очень высокие", — оценил свои расчеты эксперт.

А вот золото (слитки и инвестмонеты), по мнению Никитченко, хороши в долгосрочной перспективе.

"Лучше вложить деньги хотя бы на год, а лучше на 2—3 года. Цена на золото сейчас растет медленно, может и вовсе снизиться в 2019-м, а на депозит в золоте проценты почти не начисляются. Но золото может обезопасить от девальвации, так как цены привязаны к ­доллару".

Как лучше покупать гособлигации

По данным НБУ, 3 января физлица владели ОВГЗ на 6,073 млрд грн, 25 февраля — уже на 7,536 млрд грн. Приобрести их проще в банках, но стартовая сумма — $40 тыс. или 1 млн грн.

"Банки зарабатывают на депозитах, поэтому им невыгодно продавать ОВГЗ, ведь на этом они могут и сами заработать, — говорит аналитик Forex club Андрей Шевчишин. — Но есть инвесткомпании, предоставляющие брокерские услуги всем желающим. Механизмы есть, но население имеет низкий уровень финграмотности и не доверяет инвест­рынку. Поэтому Минфину надо проводить разъяснения и при розничных продажах небольших пакетов снизить стоимость операций. Ведь для покрытия затрат и получения прибыли минпокупка ОВГЗ должна быть от 75 тыс. грн, а это большие деньги. Расчет простой: каждая операция купли-продажи — 200 грн. Далее стоимость банкперевода и обслуживания. Купив облигацию за 1000 грн с доходностью 18%, заплатишь 200 грн + %, купив 100 облигаций за 100 тыс., заплатишь те же 200 грн + %".

Для оформления потребуются паспорт, ИНН, счет в банке, подтверждение происхождения средств (например, справка с места работы).

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались, как заработать на госгарантиях, на облигациях внутреннего госзайма

Также эксперты дали экономический прогноз по поводу инвестирования в 2019 году. Правило диверсификации остается базовым, первое полугодие — низкорисковые вложения, второе — в зависимости от состояния глобальной экономики. Подробнее читайте в материале: Инвестпортфель-2019: куда будет выгодно вкладывать деньги

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Тег деньги, инвестиции, финансы, облигации

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АВТОРЫ:

Коновалова Христина , Александр Панченко

Источник:

Сегодня

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