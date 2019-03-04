Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги
"Сегодня" подсчитало, на чем заработать, имея немного денег
Начало нынешего года оказалось непростым для тех, кто пытается заработать на денежных инвестициях: проценты по депозитам в гривне падают, валюта обесценивается, зато дорожают ценные бумаги. "Сегодня" с помощью экономиста Ивана Никитченко подсчитала, сколько можно заработать за месяц, полгода и год, если вложить накопленные, к примеру, 10 000 грн.
Как видно из инфографики, на сегодня наиболее выгодны облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) и инвестиционные фонды. Никитченко при этом советует выбирать варианты для инвестирования, исходя из предполагаемого срока вложения средств.
"Если предпочитаете короткие сроки инвестирования, сегодня лучшим вариантом являются гривневые депозиты и ОВГЗ, так как НБУ проводит политику высоких ставок, и проценты по гривневым депозитам и облигациям очень высокие", — оценил свои расчеты эксперт.
А вот золото (слитки и инвестмонеты), по мнению Никитченко, хороши в долгосрочной перспективе.
"Лучше вложить деньги хотя бы на год, а лучше на 2—3 года. Цена на золото сейчас растет медленно, может и вовсе снизиться в 2019-м, а на депозит в золоте проценты почти не начисляются. Но золото может обезопасить от девальвации, так как цены привязаны к доллару".
Как лучше покупать гособлигации
По данным НБУ, 3 января физлица владели ОВГЗ на 6,073 млрд грн, 25 февраля — уже на 7,536 млрд грн. Приобрести их проще в банках, но стартовая сумма — $40 тыс. или 1 млн грн.
"Банки зарабатывают на депозитах, поэтому им невыгодно продавать ОВГЗ, ведь на этом они могут и сами заработать, — говорит аналитик Forex club Андрей Шевчишин. — Но есть инвесткомпании, предоставляющие брокерские услуги всем желающим. Механизмы есть, но население имеет низкий уровень финграмотности и не доверяет инвестрынку. Поэтому Минфину надо проводить разъяснения и при розничных продажах небольших пакетов снизить стоимость операций. Ведь для покрытия затрат и получения прибыли минпокупка ОВГЗ должна быть от 75 тыс. грн, а это большие деньги. Расчет простой: каждая операция купли-продажи — 200 грн. Далее стоимость банкперевода и обслуживания. Купив облигацию за 1000 грн с доходностью 18%, заплатишь 200 грн + %, купив 100 облигаций за 100 тыс., заплатишь те же 200 грн + %".
Для оформления потребуются паспорт, ИНН, счет в банке, подтверждение происхождения средств (например, справка с места работы).
Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались, как заработать на госгарантиях, на облигациях внутреннего госзайма.
Также эксперты дали экономический прогноз по поводу инвестирования в 2019 году. Правило диверсификации остается базовым, первое полугодие — низкорисковые вложения, второе — в зависимости от состояния глобальной экономики. Подробнее читайте в материале: Инвестпортфель-2019: куда будет выгодно вкладывать деньги
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